Созданы майки для защиты от коронавируса

Японские ученые разработали майку, с помощью которой медработники смогут удаленно следить за состоянием больных коронавирусом. Об этом сообщает издание Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Умная майка" изготовлена компанией Mitsufuji. Благодаря новым технологиям она может измерять частоту сердечных сокращений, дыхания и другие показатели здоровья, после чего отправлять данные на смартфоны и планшеты через встроенный в ткань датчик.

По информации издания, в мае власти префектуры Киото предоставили 50 единиц биометрической смарт-одежды в больницы для защиты сотрудников. "Это позволяет медсестрам отслеживать изменения в состоянии здоровья пациентов, не вступая с ними в контакт", - отметил 71-летний мэр Канемаса Сато.