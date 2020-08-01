Точный гороскоп на субботу: День обещает щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем

Сегодня звезды гороскопа обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями. Сегодня вам будет как никогда легко управлять эмоциями - как своими, так и чужими. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Овен

Сегодня гороскоп предвещает Овну неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Овна будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Овна сегодня будет трудно.

Телец

Сегодня общение и информация необходимы Тельцу как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Телец со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Тельца сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Близнецы

Сегодня гороскоп склоняет Близнецов манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под их дудку. Причем Близнецы будут убеждены, что проделывают это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Близнецы сегодня могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет им добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Рак

Сегодня Рак имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Рак сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Рак сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Лев

Сегодня ситуация может потребовать от Льва поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Лев и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Льва желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Льва может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Дева

Сегодня Дева будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Деву уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Деве сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Весы сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Весы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Весы не могли решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Скорпион

Сегодня день наделяет Скорпиона немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Стрелец

Сегодня день обещает порадовать Стрельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Стрельцу сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Козерог

Сегодня в Козероге проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Козерогу без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Водолей

Сегодня Водолею необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Водолеем в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Водолей своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ними рядом. Для них не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Рыбы сегодня будут прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет их развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Рыбам с огромным с трудом.