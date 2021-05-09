https://news.day.az/unusual/1341205.html Астрономы запечатлели падающую китайскую ракету в 700 км от Земли
Астрономы запечатлели падающую китайскую ракету в 700 км от Земли
Астрономам из проекта "Виртуальный телескоп", который возглавляет Джанлука Маси, удалось сделать снимок китайской ракеты Long March 5B, которая, как ожидается, неконтролируемо войдет в атмосферу Земли в ближайшие выходные, сообщает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.
Уточняется, что снимок с односекундной выдержкой был сделан астрономами 6 мая 2021 года.
"Во время съемок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце - всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре