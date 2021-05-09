Астрономы запечатлели падающую китайскую ракету в 700 км от Земли

Астрономам из проекта "Виртуальный телескоп", который возглавляет Джанлука Маси, удалось сделать снимок китайской ракеты Long March 5B, которая, как ожидается, неконтролируемо войдет в атмосферу Земли в ближайшие выходные, сообщает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Уточняется, что снимок с односекундной выдержкой был сделан астрономами 6 мая 2021 года.

"Во время съемок ступень ракеты находилась на расстоянии около 700 км от телескопа, а Солнце - всего на несколько градусов ниже горизонта, поэтому небо было невероятно ярким", - говорится в сообщении.