В ближайшие 10 лет лед начнет исчезать с арктических морей

Ученые рассказали, что ледяной покров в Баренцевом и Карском морях может стать сезонным явлением. Это значит, что он будет полностью уходить в летние месяцы. Это может стать реальностью уже к 2030 году.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Иванов. Он пояснил, что указанная выше тенденция начала формироваться после 2007 года. В арктических морях с тех пор уже наблюдалось схождение ледяного покрова. В год рекордного минимума "все окраинные моря сибирского шельфа были полностью свободны ото льда в течение 1-2 недель".

Зимой же лед будет возвращаться. Но продолжительность ледового сезона сокращается из-за более позднего начала замерзания и более раннего вскрытия.

Причина тому - "арктическое усиление". Из-за него температура воздуха в Арктике растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по Земле. Также виновато вертикальное перемешивание, из-за которого верхние слои вод "подогреваются" за счет более теплых пластов на глубине океана.