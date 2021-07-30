https://news.day.az/unusual/1365708.html Ford создал духи с ароматом бензина
Ford создал духи с ароматом бензина
Американская компания Ford создала духи с ароматом бензина. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.
В их состав вошел бензойный альдегид, который можно унюхать в салоне автомобиля, и пара-крезол, органическое соединение, которое используется при создании запаха автомобильной резины.
Такие "добавки" смешаны с ароматами голубого имбиря, лаванды, цветов герани и сандалового дерева, который придает "металлический и дымчатый" тона.
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