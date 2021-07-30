Ford создал духи с ароматом бензина

Американская компания Ford создала духи с ароматом бензина. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.

В их состав вошел бензойный альдегид, который можно унюхать в салоне автомобиля, и пара-крезол, органическое соединение, которое используется при создании запаха автомобильной резины.

Такие "добавки" смешаны с ароматами голубого имбиря, лаванды, цветов герани и сандалового дерева, который придает "металлический и дымчатый" тона.