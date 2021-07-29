На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Ученые, работающие с детектором LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу - двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом сообщается на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тетракварк Tcс+ является единственной известной науке частицей, состоящей из четырех кварков, два из которых - очарованные (с-кварки), при этом очарованные антикварки отсутствуют.

Очарованием называется аромат - квантовое число, характеризующее тип кварка, всего их шесть. Уточняется, что новый тетракварк является долгожителем, время его жизни в 10-500 раз больше, чем у частиц с такой же массой.

"Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа, в которых один или два очарованных кварка заменены нижними кварками", - отмечается в сообщении.

Большой адронный коллайдер - ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Он находится на границе Швейцарии и Франции.