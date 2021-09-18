Назван срок появления самолетов на водороде

Крупнейшая авиастроительная компания Airbus назвала срок появления самолета, который сможет летать на водородном топливе. Технология может появиться в 2035 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

На авиацию приходится около 2,5 процента мировых выбросов углерода. По заявлению Airbus, большинство перевозчиков будут использовать традиционные реактивные двигатели как минимум до 2050 года. Тем не менее, некоторые представители отрасли стремятся сокращать выбросы в рамках глобальной борьбы с изменением климата.

Так, авиакомпания Air New Zealand изучает возможности использования самолетов с электрическим, гибридным или водородным двигателями, чтобы сократить выбросы от коротких рейсов уже к 2030 году. Перевозчик подписал меморандум с Airbus, чтобы изучить, как внедрение водородных самолетов скажется на инфраструктуре авиакомпании.

Промедления с сокращением опасных выбросов, по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, могут привести к необратимым последствиям для климата. В попытке спасти планету и подтолкнуть страны к решению проблемы глобального потепления США и ЕС собираются подписать соглашение о совместном сокращении выбросов метана на треть к 2030 году.