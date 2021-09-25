Американцев и азиатов накормят искусственной свининой

Компания Impossible Foods запустит производство искусственной свинины в США, Сингапуре и Гонконге. Сначала американцев и азиатов накормят мясом в ресторанах, а вскоре после этого оно появится и в магазинах. Об этом пишет пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава компании Деннис Вудсайд уверен в том, что искусственная свинина может превзойти настоящую не только по цене, но и по вкусовым качествам. Об этом свидетельствует слепой тест, проведенный в Гонконге. 54 процента респондентов предпочли продукт Impossible Foods обычной свинине.

Кроме того, соевый аналог полезнее настоящего мяса. Он не такой калорийный, в нем содержится на треть меньше насыщенных жиров, отсутствует холестерин, а белка при этом столько же, сколько и в обычной свинине.

Глава Impossible Foods утверждает, что, в отличие от животноводства, производство искусственной свинины требует гораздо меньших затрат: на 81-85 процентов меньше воды и на 66-82 процента меньше земельных ресурсов. Кроме этого, в процессе изготовления продукта выделяется на 73-77 процентов меньше парниковых газов.