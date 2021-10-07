Рисунки легенды бокса Мохаммеда Али ушли с молотка почти за $1 миллион

Картины легенды американского бокса Мохаммеда Али ушли с молотка за почти миллион долларов. В распоряжении Известия появились кадры, с прошедшего в США аукциона, где были проданы рисунки спортсмена, передает Day.Az.

Мохаммед Али признан одним из величайших спортсменов, однако его артистические таланты менее известны. Всего на аукционе Bonhams в Нью-Йорке было продано около 26 творений Али.

Самым ожидаемым лотом стала работа под названием "Жало как пчела", которая ушла с молотка за 425 тысяч долларов. Картина, о которой диет речь, была создана в период работы Мухаммеда на съемках фильма "Дороги свободы" в 1978 году в штате Миссисипи.

"Мухаммед Али был культурной иконой, определившей целое поколение. Его работы изображают близкие его сердцу предметы: бокс, гражданские права, религию, мир во всем мире и гуманизм", - отметила директор отдела народной культуры Bonhams Хелен Холл.

Среди других проданных произведений боксера оказались редкие рисунки Али. Известно также, что картина под названием "Я люблю тебя, Америка" была продана за 150 тысяч долларов. Рисунок на религиозную тематику, который Мохаммед Пли выполнил фломастером, ушел с молотка за 24 тысячи долларов. Всего творчество спортсмена по итогам аукциона принесло около одного миллиона долларов.