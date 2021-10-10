Девятую планету могли вытеснить из Солнечной системы

Исследователи до сих пор спорят о гипотезе "Девятой планеты". В новом исследовании озвучено очередное предположение о том, куда она подевалась.

Гипотетическая Девятая планета во внешней области Солнечной системы действительно могла существовать, но была вытеснена со своей орбиты газовыми гигантами и "затерялась" в космосе.

Такую гипотезу озвучили исследователи из Канады и США, которые изучили различные компьютерные модели, изображающие эволюцию нашей Солнечной системы, сообщает Day.Az со скидкой на зарубежные СМИ.

Предположение о Девятой планете возникло в свое время из-за наблюдаемой аномалии в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов, обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске. Присутствие крупного тела с мощным гравитационным притяжением, такого как планета, могло бы ее объяснить. Эта планета была бы похожа на небольшой Нептун и имела диаметр в два-четыре раза больше земного. Однако ее поиски не увенчались успехом.

Солнечную систему разделяют на регионы: внутренняя часть включает четыре планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и пояс астероидов, а внешняя часть начинается за пределами пояса астероидов и включает четыре газовых гиганта (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Дальше следуют карликовые планеты Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и другие объекты пояса Койпера.

Ученые обратили внимание, что за четырьмя газовыми гигантами сразу следуют малые тела. "Логика подсказывает, что между ними должны быть планеты других размеров, и моделирование подтверждает это", - отмечают исследователи.

Компьютерные модели показали, что неизвестная планета могла вращаться "по-соседству" с газовыми гигантами, но их гравитация со временем вытеснила бы ее на окраины пояса Койпера или даже за его пределы. Например, Юпитер точно так же действует на кометы и метеоры, меняя их траектории.