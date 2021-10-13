Хакеры-вундеркинды, прославившиеся громкими взломами

Геймер взломал официальный фейсбук-аккаунт эсминца USS Kidd (DD-661), который принадлежит представителям американских ВМС. Хакер на странице начал игровую сессию. Серию стримов 4 октября он посвятил классической стратегии Age of Empires. Взломщик был не многословен и ограничивался короткими фразами в духе "Привет, ребята". Зрители решили, что стримы слишком скучные, ведь в течение некоторых из них игрок ничего не делал. Пользователи даже давали советы геймеру-нарушителю. Хоть стримы прошли 4 октября, их можно было просматривать еще три дня. Военные пытаются восстановить доступ к странице и выявить личность злоумышленника. Все чаще подобными взломщиками оказываются дети, которым просто нечем заняться. Кому еще придет в голову устроить стрим игры на довольно серьезной странице? Юные гении способны и не на такое. Школьник из Дублина, например, таким образом получил работу в Microsoft, взломав онлайн-игру Call of Duty: Modern Warfare 2 компании. И таких случаев очень много. У большинства известных хакеров проявились таланты еще в детстве. Эдвард Сноуден Эдвард Сноуден - американский технический ассистент, известный всему миру как хакер, который обнародовал ряд сенсационных разоблачений спецслужб США, доказав, что власти незаконно следят за гражданами. Будучи школьником, юный хакер решил избавиться от бремени делать домашнюю работу, взломал школьный портал и поставил себе нужные оценки. Когда Сноуден стал подростком, он нашел уязвимость на сайте главного центра ядерных исследований в США и позвонил в лабораторию, чтобы сообщить об этом. Сотрудник, взявший трубку, очень удивился, что разговаривает с ребенком. И предложил ему работу, когда исполнится 18. С возрастом Эдвард все больше углублялся в программирование и изучал архитектуру сайтов, соответственно он начал осознавать, как много дыр в разных системах. Поэтому пошел работать в АНБ, а после - в отдел информационной безопасности ЦРУ. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ (Агентство национальной безопасности), включающую сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. С собой он прихватил также, по данным закрытого доклада Пентагона, 1,7 млн секретных файлов, которые обещал обнародовать, если умрет. Потом бежал из страны.

Фото: © Imago/Eibner Europa Кевин Митник

Кевин Митник - еще один вундеркинд, ставший "восходящей звездой" в мире хакеров еще в 16 лет. Он был единственным взломщиком, получившим доступ к системе "Ковчег", которой пользовалась одна из крупнейших телефонных компаний. Еще в 12-летнем возрасте он научился совершать звонки совершенно бесплатно, перенаправляя сигнал на таксофон. Он никогда не крал деньги с карт и не торговал конфиденциальной информацией. Взлом систем приносил ему удовольствие. В какой-то момент Кевин получил доступ к телефонной сети Агентства национальной безопасности и спокойно прослушивал любые телефонные разговоры во внутренней сети. Со своим приятелем Ленни Ди-Чикко хакер на спор проникал в защищенные сети. Выигрышем был обед в ресторане в Беверли-Хиллз. Однажды Ленни надоело проигрывать, и он сдал своего друга ФБР. Митника приговорили к 12 месяцам в Федеральном городском исправительном комплексе, где он отбывал наказание вместе с насильниками. В 1990 году Митника отпустили на испытательный срок. И неожиданно начали происходить странные вещи. Номер надзирателя вдруг заблокировался, на кредитном счете судьи воцарился полный хаос. А из главного компьютера суда пропали все упоминания об аресте Митника и вынесенном приговоре. Какое-то время он жил спокойно и не нарушал закон, но все изменилось, когда его брата убили и выставили это как передозировку наркотиками. Он сам пытался расследовать это дело, прослушивая телефон своего дяди, который в итоге признался, что делал укол парню, но не рассчитал дозировку. Когда телефоны получили широкое распространение, Кевина заинтересовали данные компании Motorola, и он взломал компьютер японского специалиста в области компьютерной безопасности Цутому Симомуры, который в последствии узнал об этом и долго разыскивал хакера, а в итоге сдал его ФБР. Митника снова посадили, и в этот раз на 68 месяцев. В январе 2000 года он вышел на свободу. Кевин создал свою компанию и сейчас занимается консультированием в сфере компьютерной безопасности.

Фото: © Кевин Митник. Соц.сети

Алан Тьюринг

Ученого-математика Алана Тьюринга считают праотцом сегодняшних компьютеров. Это был поистине гений, который внес значительный вклад в создание вычислительных машин. В шесть лет Алан уже умел читать, причем научился этому самостоятельно, и просил своих опекунов дать ему научные книги, а в 11 лет мальчик проводил химические опыты, стараясь, например, извлечь из морских водорослей йод. В 14 лет стал учащимся престижной школы, где самостоятельно смог разобраться в теории относительности Эйнштейна и выделить проблемы, завуалированные автором. Спустя два года после окончания Кембриджа, в 1936 году, Тьюринг опубликовал свою самую знаменитую работу "О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости", где изложил концепцию "машины Тьюринга" - прообраза компьютера. Во время Второй мировой войны Алан работал в Блетчли-парке - секретном подразделении английской разведки. Там он стал руководителем группы ученых, которая взломала код "Энигмы" - шифровальной машины, используемой немецким командованием для передачи секретных сообщений. Это событие можно считать первым хакерским взломом в истории. В 1942 году он разрабатывал шифр для передачи сообщений между Рузвельтом и Черчиллем. После войны в 1950 году Тьюринг опубликовал одно из самых важных в истории компьютеров исследований - "Вычислительные машины и разум", в котором говорилось об искусственном интеллекте. Он считал, что создать компьютер в то время было возможно, но из-за проволочек, связанных с секретностью Блетчли-парка, сделать это не удалось. Судьба гения была трагичной. В 1952 году в его квартире произошла кража. Из-за этого он обратился в полицию, и в ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до взлома, в доме Алана провел ночь Арнольд Мюррей. Тогда ученый признался, что он гомосексуал, а это было запрещено законом Англии. Ему предложили выбор - либо гормональная терапия, либо тюремное заключение. Он выбрал первое. Эти события оказали большое влияние на физическое и психическое здоровье Алана. И 8 июня 1954 года Тьюринга нашли мертвым в своей кровати. Предположительно ученый покончил с собой. Эндрю Ходжес написал биографическую книгу о Тьюринге, по которой в дальнейшем сняли фильм "Игра в имитацию" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Фото: © Алан Тьюринг. Соц.сети Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж - известный интернет-журналист, а по совместительству и гениальный хакер. Он создал сайт WikiLeaks, который прославился тем, что публиковал секретные документы в международных масштабах. Ассанж с 16 лет начал работать в Сети под ником Мендакс (оксюморон Горация splendide mendax - "благородный лжец"). Общими усилиями Джулиана и его друзей была создана организация хакеров Worms Against Nuclear Killers ("Черви против ядерных убийц"), которая занималась обнародованием секретных данных. В 1989 году она атаковала компьютерную сеть НАСА, а потом и центральный сервер канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks. В 1997 году Ассанж совместно со Сьюлетт Дрейфус опубликовал книгу о хакерах Underground. В 2006 году он основал сайт WikiLeaks, где стал главным редактором. Главной целью портала было говорить людям правду. Его команда обнародовала ряд материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Именно поэтому спецслужбы устроили на него охоту. В 2012 году Ассанж укрылся на территории посольства Эквадора. Страна дала ему убежище, хакер прожил в посольстве годы. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа защиты. По приглашению посла, полиция вошла на территорию посольства и арестовала журналиста.

Фото: © Джулиан Ассанж. PA Photos Джонатан Джеймс