Названы вызывающие аллергию у жителей мегаполиса факторы

Триггером для возникновения аллергических реакций у жителей мегаполисов могут стать постоянные стрессы и загрязненный воздух. Об этом в эфире "Говорит Москва" рассказала врач-аллерголог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, иммунная, нервная и эндокринная системы взаимосвязаны, поэтому в больших городах факторов, которые могут вызвать аллергию, намного больше. В частности, аллергенами выступают аэрополлютанты - химические вещества, раздражающие слизистую.

Также врач подчеркнула, что у родителей-аллергиков с вероятностью 70-80 процентов родятся дети с такой же патологией.