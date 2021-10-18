https://news.day.az/unusual/1393250.html В США парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем - ВИДЕО
Парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем. Юный хакер из Иллинойса включил одновременно на 500 мониторах "рикролл" - известный в интернете клип Рика Эстли, передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна".
В США парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем - ВИДЕО
Парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем. Юный хакер из Иллинойса включил одновременно на 500 мониторах "рикролл" - известный в интернете клип Рика Эстли, передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна".
Причём школьник сделал это с добрыми намерениями: после клипа он вывел на дисплеях слайд, где пожелал удачи выпускникам на итоговых экзаменах.
Многие говорят, что это был самый крупный "рикролл" в истории.
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