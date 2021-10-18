В США парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем

Парень взломал шесть школ, чтобы показать ученикам мем. Юный хакер из Иллинойса включил одновременно на 500 мониторах "рикролл" - известный в интернете клип Рика Эстли, передает Day.Az со ссылкой на телеграм канал "Лента дна".



Причём школьник сделал это с добрыми намерениями: после клипа он вывел на дисплеях слайд, где пожелал удачи выпускникам на итоговых экзаменах.



Многие говорят, что это был самый крупный "рикролл" в истории.