Ученые обнаружили под поверхностью Марса потоки лавы

Ученые обнаружили потоки лавы глубоко под поверхностью марсианской равнины Элизий. Статья об этом опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти данные получены с помощью посадочного аппарата InSight, прибывшего на Марс в 2018 году. InSight стала первой миссией, посвященной изучению марсианских недр сейсмическими методами. "В течение более 15 лет мы получали информацию с поверхности о топографии, атмосфере и магнитном поле, но не выработали понимания глубинного строения Марса", - говорит Брюс Банердт, главный исследователь миссии.

Седрик Шмельцбах из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и его коллеги проанализировали добытые аппаратом данные, исследовав строение Марса на глубину примерно 200 м. Они обнаружили, что в месте посадки (равнина Элизий) на поверхности находится слой реголита, преимущественно состоящий из песка, толщиной около 3 м. Ниже располагается примерно 15-метровый слой крупных глыбовых отложений, материал которых был выброшены после удара метеорита и упал обратно. Под этими слоями ученые идентифицировали 150-метровый слой застывших лавовых потоков - базальтов, что хорошо согласуется с существующими геологическими моделями Марса.

Поверхностные слои образовались примерно 1,7 млрд лет назад, во время амазонийского периода, а подлежащие потоки лавы - примерно 3,6 млрд лет назад во время гесперийского периода.

Ученые также обнаружили дополнительный слой мощностью 30-40 м, в котором сейсмические волны распространяются медленнее, что позволяет предположить, что он содержит более рыхлые осадочные породы по сравнению с твердыми слоями базальта. Авторы предполагают, что этот слой осадочных пород зажат между гесперийскими и амазонийскими базальтами или внутри амазонийских базальтов.