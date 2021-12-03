https://news.day.az/unusual/1410600.html Письмо Екатерины II о вакцинации продали на торгах в Лондоне
Письмо Екатерины II о вакцинации продали на торгах в Лондоне
Портрет Екатерины II художника Дмитрия Левицкого и письмо 1787 года императрицы графу Петру Румянцеву о необходимости вакцинации от оспы были проданы на торгах в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации агентства, письмо и портрет были выставлены на аукционе в британском доме MacDougall's единым лотом. Покупатель заплатил 951 тысячу фунтов стерлингов. Письмо - первый исторический документ о первой вакцинации в России, известный на данный момент.
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