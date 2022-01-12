Диетолог предупредил о вреде ежедневного употребления сыра
В умеренных количествах сыр полезен для здоровья человека, однако при ежедневном употреблении, превышающем норму, этот продукт может нанести вред, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Чем вреден сыр
Ежедневное употребление сыра может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, этот молочный продукт достаточно калориен и содержит плохой холестерин.
Кроме того, по словам врача, злоупотребление сыром может влиять на развитие других болезней.
"Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра в необдуманных количествах. Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней", - рассказал Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.
Диетолог предупредил: без вреда для здоровья можно употреблять 100-150 граммов сыра в день.
Польза продукта
По словам Бобровского, сыр является популярным продуктом в рационе россиян. Этот продукт богат полноценным белком и аминокислотами, легко усваивается и поддерживает функционирование всего организма.
Вместе с тем врач отметил, что сыр особенно полезен в зимнее время года, поскольку содержит витамины группы B.
"В зимний период, когда длинные ночи, небольшой световой день - это январь и февраль - витамин B12 нормализует ритмы сна, работает в качестве средства для профилактики депрессии, которая связана с недостатком солнечных дней", - пояснил эксперт.
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