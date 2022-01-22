Названа опасность посыпки дорог солью
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Ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев, принимавший участие международной группе ученых, заявил, что соли для посыпки дорог отравляют водоемы в северных странах, где она применяется для борьбы с обледенением дорог, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Особенно активно эта проблема обсуждается в США и Европе. В США - это в основном дорожные соли, которые начали активно применять для дорог в течение последних 50 лет", - пояснил Задереев.

В качестве примера, ученые, опубликовавшие свое исследование на страницах журнала Trends in Ecology and Evolution, привели озеро Мичиган. За последние 200 лет, концентрация солей выросла в озере в десятки раз, однако большую часть его истории химический баланс оставался для Мичигана неизменным.

"Дорожная соль наиболее опасна в северных регионах, где много небольших, пресных озер. Условно арктическая территория, где небольшие добавки солей могут быть стрессом для местной биоты. В арктических районах соли мало, поэтому организмы, которые там живут, привыкли к такой среде", - пояснил Задереев.