В Сирии началось восстановление древних храмов

В Сирии началось восстановление бесценных исторических объектов - древнехристианских храмов.

Многим из них больше 15 веков, они были построены еще во времена Римской империи. Сейчас их охраняют правительственные войска при поддержке миротворцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Но на протяжении многих лет эти памятники грабили террористы. Все находки продавались за границу. Какой именно ущерб был нанесен мировой истории - оценить невозможно, ведь в Сирии целые районы являются археологическими заповедниками.

Сегодня ученые возвращаются на освобожденные территории и готовятся к новым раскопкам. По их словам, чтобы изучить все памятники расположенные на территории республики потребуются десятилетия.