В США разработали аксессуар для смартфона, выявляющий COVID

Ученые Калифорнийского университета разработали высокочувствительный тест на COVID, который является более быстрой и дешевой альтернативой ПЦР-тестированию. Это высокотехнологичный набор, который может быть подключен к обычному смартфону, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Как сообщает издание The Guardian, базовый лабораторный набор обойдется в сумму немногим более 100 долларов. Еще понадобятся реагенты, но они обойдутся только в 10-ю часть ПЦР-теста. При этом устройство обеспечивает довольно точный тест на COVID-19, используя слюну человека. Причем занимает это всего 25 минут.

Доктор Майкл Махан из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре отметил, что почти половина населения земного шара имеет смартфоны и это открывает захватывающий потенциал для обеспечения справедливого и равного доступа к точной диагностической медицине.