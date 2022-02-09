Билл Гейтс написал книгу "Как предотвратить следующую пандемию"

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic). В ней предприниматель описал шаги, при помощи которых можно избежать пандемий в будущем, а также обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии", - написал Гейтс в своем блоге во вторник.

По словам предпринимателя, в книге он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов. Кроме того, Гейтс расскажет о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Ожидается, что книга будет опубликована 3 мая.