Создана обувь, способная расти вместе с ребенком

Британский стартап Pip & Henry разрабатывает детские кроссовки, которые растягиваются по мере роста ребенка - обувь сможет увеличится на три с половиной размера, прежде чем станет окончательно мала владельцу. Авторы идеи считают, что их разработка поможет в борьбе с климатическим кризисом, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Технология позволит продлить срок службы одной пары обуви как минимум вдвое, говорят создатели. Это значит, что количество отходов на свалке тоже сократится.

Основательница бренда Джеру Дудмал рассказала, что идея создать растягивающуюся обувь пришла ей в голову после рождения дочери.

Сейчас в Pip & Henry работают над вариантами подошвы для тянущейся обуви. Среди возможных решений: гибкий материал, который можно растянуть и зафиксировать в нужном положении, а также раздвижной механизм, встроенный в кроссовок.

Экообувь должна появиться в продаже в 2023 году. Создатели обещают, что установят на кроссовки максимально низкую цену, чтобы как можно больше семей могли их себе позволить.