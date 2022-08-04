Придуман способ чистки зубов без пасты и щетки

Китайские исследователи придумали способ очистки и отбеливания полости рта без зубной пасты, щетки и нити. Выводы работы опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется, технология представляет собой гидрогелевую пленку, которая разрушает налет и отбеливает зубы, не повреждая их. Препарат состоит из наночастиц оксихлорида висмута, оксида меди и альгината натрия.

В ходе тестирования ученые подвергали образцы зубов, предварительно окрашенные кофе, чаем, черничным соком и соевым соусом, воздействию гидрогеля и зеленого света. После обработки зубы со временем стали ярче, а эмаль не пострадала. В другой серии экспериментов исследователи выявили, что их препарат убивает 94 процента бактерий в полости рта.