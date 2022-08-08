Мужчина занимался дайвингом и столкнулся с невероятной находкой

Житель австралийского штата Квинсленд занимался дайвингом и обнаружил бриллиант на одном из рифов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам мужчины, события произошли десять лет назад. Обнаружив драгоценность, австралиец поинтересовался у людей на борту лайнера, на котором он путешествовал, кому она может принадлежать. "Я сказал им, что нашел драгоценный камень, и добавил, что если он был утерян кем-то в этом круизе, то этот человек может войти в мою каюту и, если он сможет описать форму и размер находки, я отдам ему ее", - рассказал житель австралийского штата.

На драгоценность никто не претендовал, поэтому мужчина забрал его себе, но отказался от продажи и теперь хранит в закрытом сейфе дома. По словам австралийца, бриллиант в 2,5 карата размером с его ноготь был оценен в 100 000 долларов.