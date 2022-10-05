Кот из США признан самым высоким в мире

Кот мужчины из США признан самым высоким в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI. Рост питомца составляет 47 сантиметров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кот по кличке Фенрир, принадлежащий Уильяму Джону Пауэрсу из Мичигана, официально стал самым высоким в мире домашним котом. По словам мужчины, ранее этот рекорд принадлежал брату Фенрира, но тот погиб во время пожара в доме. Впрочем, американцу не привыкать жить с питомцами-рекордсменами.

Другой кот Уильма, мейн-кун по кличке Альтаир, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого длинного хвоста среди домашних кошек, показав результат в 40 сантиметров.

"Немного сюрреалистично, не так ли?" - прокомментировал достижение сам Пауэрс.