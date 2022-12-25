Лицо фараона Рамзеса II восстановили спустя 3200 лет после его смерти

Ученые из Великобритании и Египта смогли в деталях восстановить внешность одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта - Рамзеса II, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Один из самых известных фараонов, Рамзес II, также известный под титулами великий и победитель, правил Египтом приблизительно в 1279 - 1213 годах до н. э. За время своего царствования он одержал победы над нубийцами, ливанцами и шерданами, населявшими средиземноморье, вел затяжную войну с хеттами. По легенде именно он считается описанным в библейском "Исходе" фараоном, у которого Моисей требовал отпустить народ Израилев.

Как сообщает The Daily Mail, английские ученые из Лицевой лаборатории при Ливерпульском университете имени Джона Мурса создали 3D-модель черепа Рамзеса на основе компьютерной томографии его мумии, найденной в 2008 году. Затем специалисты послойно добавляли на череп мышцы, жировую прослойку и кожу.

"Поскольку у каждого из нас черепа слегка отличаются, немного изменяются и пропорции мышц, что непосредственно влияет на черты лица", - объясняет процесс заведующая лабораторией Каролина Вилкинсон.

Самой большой сложностью для ученых стало выяснить цвет глаз, волос и кожи фараона. Найти информацию об этих чертах удалось благодаря ученым Каирского университета, проанализировавших множество связанных с правителем письменных источников.

Работавшая над реконструкцией лица команда оценивает точность результата словами, что 70% модели имеет отклонение от оригинала не более, чем в два миллиметра.

"По мне так получившийся портрет показывает очень красивого египтянина с узнаваемыми чертами Рамзеса II - ярко выраженным носом и сильной челюстью", - подытоживает результат Сахар Салим из Каирского университета, принимавшая участие в создании 3D-модели.