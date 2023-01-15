Мировой океан установил новый рекорд по количеству поглощенного тепла

Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что за 2022 год количество запасенного тепла в верхних слоях вод Мирового океана выросло до рекордной отметки в 255 зеттаджоулей, что на 10,9 зеттаджоуля больше, чем в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, работа опубликована в журнале Advances in Academic Science.

Мировой океан, как сегодня считают климатологи, пока остается главным природным тормозом климатических изменений. Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислоты, которые выбрасывают промышленные предприятия, автомобили и другие загрязнители. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

Исследователи изучили процесс накопления тепловой энергии в верхней части мирового океана с середины прошлого столетия по 2022 год. Для этого они использовали климатические модели и данные, которые собрали 3 тыс. надводных и подводных буйков, а также автономные станции слежения в рамках океанографической программы Argo.

Новые тепловые рекорды

Расчеты показали, что снижение объема выбросов, связанное с пандемией COVID-19 и мировым экономическим кризисом, не помешало Мировому океану установить очередной рекорд по количеству запасенного в его толще тепла. За прошлый год он поглотил около 10,9 зеттаджоуля энергии, что примерно в 1,5 раза выше среднегодовых показателей за последние 40 лет.

По текущим оценкам профессора Чэна Лицзина и его коллег, за все время наблюдений океан поглотил свыше 400 зеттаджоулей тепла, причем около половины этого тепла сконцентрировано в верхних слоях океана, где к концу 2022 года скопилось свыше 255 зеттаджоулей избыточной энергии.

Как отмечают исследователи, накопление тепла в толще Мирового океана ведет не только к его нагреву, но и к перераспределению запасов соли в его водах в результате изменений в характере и скорости движения приповерхностных и глубинных течений. В частности, самые засоленные регионы гидросферы, расположенные в Средиземном море, в тропической Атлантике и в западной части Индийского океана, стали на 0,13% более солеными в 2022 году по сравнению с концом XX века.

Аналогичным образом, самые бедные солью участки Мирового океана у берегов Гренландии и на западном побережье Европы стали еще более пресноводными в результате скопления тепла в гидросфере. Подобное перераспределение соли в Мировом океане уже в ближайшие годы может привести к серьезным перестройкам в характере движения течений, что может крайне негативно сказаться на климате планеты, подытожили исследователи.