Летящую к Земле комету можно будет увидеть невооруженным глазом

Летящая к Земле комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте прошлого года, будет видна невооруженным глазом. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Объект окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты - 42 миллиона километров - первого февраля. Трудно предсказать, какую комета будет иметь яркость.

"Можно предположить, что блеск кометы достигнет +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста [будет] более 10° - размером с "ковш" Большой Медведицы. А это означает, что при отсутствии городской засветки, ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом", - рассказали в Московском планетарии.

Название объекта расшифровывается как Zwicky transient facility - это переводится с английского как "установка для обнаружения транзитных объектов имени Цвикки".

Отмечается, что с Землей комета не столкнется.