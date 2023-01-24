У Млечного Пути выявили уникальную особенность

Международная команда астрономов в рамках проекта IllustrisTNG выявила у Млечного Пути уникальную особенность. Результаты работы описываются в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе работы авторы провели компьютерное моделирование, которое выявило, что Млечный Путь оказался слишком велик для своей "космологической стены" (cosmological wall) - комплекса галактик, являющегося уплощенным аналогом галактической нити. Эта структура, расположенная между двумя войдами (космическими пустотами), влияет на то, что Млечный Путь и близлежащие галактики вращаются вокруг своих осей более организованно.

Как правило, галактики значительно меньше, чем "космологическая стена". Только миллионная часть всех галактик в моделировании была такой же такой же массивной, как Млечный Путь. Теперь ученым придется учитывать эти данные при проведении новых исследований.