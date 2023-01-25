В Ираке обнаружены печи и «холодильник» возрастом 4 700 лет

Ученые обнаружили артефакты возрастом 4 700 лет у древнего города Лагаш на юге Ирака. Об этом сообщает Пенсильванский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четвертом тысячелетии до нашей эры побережье Персидского залива находилось примерно на 200 км дальше на северо-запад, чем в наши дни. Рядом с этой древней береговой линией располагалось три поселения - Гирсу, Лагаш и Ничин, которые вместе составляли крупный город-государство Лагаш.

Недавно в южной части археологического памятника ученые обнаружили признаки сжигания, в том числе покрытую пеплом поверхность с отходами гончарного производства. В большой квадратной яме археологи нашли шесть печей для керамики с овальными ямами, сделанными из обожженного сырцового кирпича.

Сильнее всего авторов удивила большая "таверна" со скамейками, печью и остатками сосудов для хранения, многие из которых все еще содержали пищу. Кроме того, ученые нашли остатки зира - "холодильника" в виде двух горшков, которые поддерживали низкую температуру за счет испарения воды.

"Это было общественное место для приема пищи, построенное где-то около 2 700 г. до н. э., - говорит Холли Питтман, профессор факультета истории искусств Пенсильванского университета. - Это частично веранда, частично кухонная зона". По мнению археологов, количество печей указывает на значительное производство керамики в Лагаше. Теперь ученые пытаются выяснить, как было организовано производство, занимались ли им частные ремесленники или всем владело государство.

Также поблизости ученые раскопали жилище с кухней. На кухне находились глиняные пробки для банок, миски с едой, точильный камень на полу, а в соседних комнатах - туалет.

Археологи надеются, что подобные открытия приблизят ученых к пониманию жизни древних людей.