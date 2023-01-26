NASA намерено запустить космический корабль с ядерным двигателем

NASA к 2027 году представит разработку двигателя для полетов на Марс. Ядерные тепловые ракеты могут быть в три или более раз эффективнее, чем обычные химические устройства, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Ведомство занимается развитием технологии много лет.

В NASA надеются, что разработка позволит совершать полет в далекий космос и обратно быстрее, чем когда-либо. Работа ведется вместе с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов.