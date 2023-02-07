Вращение Юпитера не влияет на солнечные циклы

Солнечные циклы не связаны с вращением Юпитера. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономов ГАИШ МГУ.

Такой вывод был сделан при анализе вращения экзопланет и его воздействий на звезды в других солнечных системах. Известно, что активность Солнца меняется в течение 11-летнего цикла. Однако некоторые астрономы подозревают, что эта закономерность могла нарушиться в течение текущего и прошлого циклов, поскольку ученые наблюдали слишком мало солнечных пятен и вспышек. У современной науки нет объяснения этому феномену, в качестве одной из возможных причин рассматривали гравитационное воздействие планет-гигантов.

Чтобы проверить эту гипотезу, астрономы изучили колебания в активности у большого числа звезд, у которых недавно были обнаружены экзомиры, изучили орбиты этих планет и вычислили силу, с которой их гравитация воздействует на родительские звезды.

В общей сложности, астрономам удалось получить эти сведения для двух десятков подобных звездных систем, в том числе Тау Кита, Эпсилон Эридана 51 Пегаса. Некоторые миры у этих светил, как обнаружили ученые, действовали на звезды на несколько порядков сильнее, чем Юпитер, при этом другие планеты почти не оказывали гравитационного воздействия на светила.

Несмотря на такие различия в силе гравитационного воздействия экзопланет на родительские светила, ученым не удалось зафиксировать ни одного четко выраженного случая того, что присутствие крупной и близкой к звезде экзопланеты было главной движущей причиной запуска циклов активности. Во многих случаях циклы вращения планеты-гиганта совершенно не совпадали с периодами колебания звездной активности.