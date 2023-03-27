https://news.day.az/unusual/1549363.html Художник воссоздал картину Моне из 650 тысяч кусочков лего
Художник воссоздал картину Моне из 650 тысяч кусочков лего
Известный китайский художник Ай Вейвей воссоздал картину Клода Моне "Водяные лилии" при помощи лего. Как сообщает CNN, для своей работы он использовал 650 тысяч деталей 22 цветов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ай Вейвей назвал картину, созданную для его персональной выставки в Лондонском музее дизайна, "Водяные лилии № 1". Монументальная лего-реплика шедевра Моне стала одной из самых крупных работ художника, сделанных из лего, - ее ширина больше 15 метров.
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