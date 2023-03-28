В древнеегипетском храме нашли тысячи мумифицированных бараньих голов

Археологи нашли более 2000 бараньих голов в храме Рамсеса II в Абидосе. Там же обнаружили мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Артефакты, найденные примерно в 435 км к югу от Каира, относятся к периоду длиной в целое тысячелетие, при этом возраст некоторых находок превышает 4300 лет.

Животных принесли в жертву в честь Рамсеса II примерно через 1000 лет после его смерти. Вероятно, бараны и другие животные использовались в качестве подношений во время традиционных обрядов.

Археологи также обнаружили "огромное здание" со стенами толщиной около пяти метров времен Шестой династии. В здании было несколько статуй, кожаная обувь, одежда и папирусы.