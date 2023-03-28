Население Земли скоро достигнет пика

Исследователи подсчитали, что население планеты достигнет максимума в 8,8 миллиарда человек к середине века, а затем быстро сократится. Методология включает социальные и экономические факторы, влияющие на рождаемость, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

При текущей ситуации население планеты достигнет пика ниже 9 миллиардов человек в 2046 году, а затем снизится до 7,3 миллиарда в 2100 году. В этом случае вероятны региональные социальные коллапсы на протяжении ближайших десятилетий.

По более оптимистичному сценарию, правительства повысят налоги для богатых, чтобы инвестировать в образование, социальные услуги и улучшение равенства. Тогда численность населения может достичь максимума в 8,5 млрд уже к 2040 году, а затем сократиться до 6 миллиардов к концу века.

В этом случае начнет ослабевать давление на природу, а вместе с ним и социальная и политическая напряженность. Однако само по себе падение рождаемости не решит экологических проблем планеты.

"Нам нужно приложить много усилий, чтобы решить нынешнюю парадигму развития, связанную с чрезмерным потреблением и перепроизводством, которые представляют собой более серьезную проблему, чем перенаселение", - говорит один из авторов отчета Бен Каллегари.

Сокращение населения может также создать новые проблемы, такие как сокращение рабочей силы и усиление нагрузки на здравоохранение, связанное со старением общества, как это происходит в Японии и Южной Корее.

Ранее в ООН прогнозировали, что население Земли может вырасти вплоть до 11,2 миллиарда человек к 2100 году.