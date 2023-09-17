Планетологи объяснили причину загадочных вспышек в атмосфере Венеры

Американские ученые из Университета штата Аризона нашли объяснение загадочным вспышкам, которые часто регистрируются в атмосфере Венеры. По их мнению, всполохи на второй планете от Солнца вызваны пролетами метеоритов, а не грозовой активностью. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Изучающие Венеру астрономы много лет отмечали яркие отблески в ее облаках. До последнего времени феномен объясняли ударами молний, однако это оставалось лишь теорией. Отправленные к соседней планете зонды регистрировали всплески электромагнитных помех, сравнимые с происходящими во время земных гроз. Однако выбросы статического электричества никогда не совпадали по времени со вспышками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи обнаружили, что каждый год на Венере происходит от 10 тысяч до 100 тысяч вспышек, что намного больше, чем на Земле. По словам планетологов, Венера движется вокруг Солнца по более узкой орбите в сравнении с Землей, поэтому космические фрагменты входят в ее атмосферу на большой скорости и сгорают ярче. Во-вторых, из-за особенностей венерианской атмосферы даже небольшие вспышки хорошо заметны.

Сравнив количество зарегистрированных в атмосфере Венеры вспышек с количеством возможных ударов метеоритов, команда обнаружила, что показатели достаточно близки. Открытие может помочь в подготовке будущих миссий для отправки на Венеру, поскольку зондам не придется проходить сквозь наполненные электричеством облака.