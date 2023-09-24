Таможенная и пограничная служба США опубликовала записи НЛО

Таможенная и пограничная служба США, ответственная за обеспечение национальной безопасности и предотвращение нелегального перемещения людей и материалов через границу, разместила на своем официальном канале 10 загадочных видеороликов, на которых запечатлены необычные явления в небе. Публикация вызвала бурю интереса и дискуссий в обществе, передает Day.Az.

Согласно информации Daily Mail, эти записи были опубликованы более месяца назад, однако они остались незамеченными общественностью до сих пор, так как ведомство не предоставило к ним никакого контекста или официальных комментариев.

На видеороликах видно несколько неопознанных летающих объектов, включая истребитель, который преследует непонятный летающий шар. Еще один ролик демонстрирует нечто похожее на винтовой дельтаплан, летящий в небе, а третий видеоролик фиксирует плавающий шар, зависший возле припаркованного 16-колесного грузовика.