Индийский космический аппарат приближается к сердцу солнечной системы

Индийский космический аппарат для наблюдения за Солнцем пересек знаковую точку в своем путешествии и покинул сферу влияния Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, об этом сообщила Индийская организация космических исследований.

Миссия "Адитья-L1", которая начала свое четырехмесячное путешествие к центру Солнечной системы 2 сентября, оснащена приборами для наблюдения за внешними слоями Солнца.

"Космический аппарат покинул сферу влияния Земли", - говорится в заявлении Индийской организации космических исследований (ISRO), опубликованном поздно вечером в субботу.

Космический аппарат, названный в честь индуистского божества, преодолел 920 000 километров, что чуть больше половины общего расстояния путешествия.

В этот момент гравитационные силы обоих астрономических тел уравновешиваются, позволяя миссии оставаться на стабильной гало-орбите вокруг нашей звезды.

"Это второй раз подряд, когда ISRO смогла отправить космический аппарат за пределы сферы влияния Земли, первой была миссия Mars Orbiter", - добавили в ISRO.

В августе Индия стала первой страной, посадившей космический аппарат вблизи практически неисследованного южного полюса Луны, и всего лишь четвертой страной, высадившейся на Луну.

Луноход "Прагьян" обследовал окрестности места своей посадки, но был выключен перед началом лунной ночи, которая на Земле длится примерно две недели.

Индия надеялась продлить миссию, повторно активировав аппарат на солнечных батареях, как только дневной свет вернется на лунную поверхность, но не смогла выйти на связь с луноходом.

"Ничего страшного, если он не проснется, потому что луноход сделал то, что от него ожидали", - заявил в среду глава ISRO С. Соманатх.

В 2014 году Индия стала первой азиатской страной, выведшей космический аппарат на орбиту вокруг Марса. В случае успеха последней миссии ISRO, Индия станет первой азиатской страной, которая вывела космический аппарат на орбиту вокруг Солнца.