Секретный офис ЦРУ десятилетиями искал разбившиеся НЛО

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США существует специальный секретный отдел, который на протяжении десятилетий занимался поисками неопознанных летательных объектов (НЛО).

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всей планете. Один из информаторов рассказал, что у ЦРУ есть технологии, чтобы распознавать НЛО до того как их крушении или приземлении станет известно общественности, поэтому в случае, если инопланетный корабль приземлится, будет сбит или разобьется, на это место выдвинутся американские спецподразделения для поиска его обломков.

Еще один источник рассказал, что у США есть доступ в районы по всему миру, даже там, где им могут отказать в таком доступе, в частности, в недружественных странах.

Один из информаторов издания рассказал, что у ЦРУ имеются в наличии как минимум девять объектов неземного происхождения, двое из которых не повреждены.