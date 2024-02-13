Спутник Сатурна Мимас может иметь обширный подземный океан

Астрономы пришли к выводу, что под ледяной оболочкой спутника Сатурна Мимаса находится огромный молодой океан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, команда ученых проанализировала изменения орбиты и вращения Мимаса и сообщила в среду, что существование скрытого океана на глубине 20-30 километров под ледяной корой более вероятно, чем наличие вытянутого каменистого ядра. Ученые основывали свои выводы на наблюдениях космического аппарата НАСА "Кассини", который наблюдал Сатурн и его спутники более десяти лет.

На сильно изрытой кратерами луне диаметром около 400 километров отсутствуют трещины и гейзеры - типичные признаки подповерхностной активности.

"Мимас, вероятно, был самым неподходящим местом для поиска глобального океана - и жидкой воды в целом", - сказал соавтор исследования Валерий Лейни из Парижской обсерватории. - "Итак, он похож на потенциально пригодный для жизни мир. Но никто не знает, сколько времени требуется для возникновения жизни".

Результаты были опубликованы в журнале Nature.

По словам Лейни, считается, что океан заполняет половину объема Мимаса. Этому подземному океану предположительно от 5 до 15 миллионов лет. Его общая температура должна быть близка к замерзанию. Но на морском дне температура воды может быть намного теплее.

Соавтор Ник Купер из Лондонского университета Королевы Марии сказал, что существование "удивительно молодого" океана жидкой воды делает Мимас главным кандидатом для изучения происхождения жизни.

Мимас был открыт в 1789 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Спутник назвали в честь змееногого гиганта из греческой мифологии.

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