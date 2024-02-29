Определена глубина океанов на планетах-гикеанах

Астрономы изучили, как могут выглядеть планеты-гикеаны, которые богаты водородом, имеют гигантские океаны и по размерам намного больше Земли. Свои выводы они представили в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того чтобы определить потенциальные характеристики пригодного для обитания гикеана, ученые воспользовались инструментом HyRIS, предназначенным для моделирования внутренней структуры субнептунов. Ключевым ограничением для модели служили подходящие для существования жизни значения температуры и давления на поверхности океана.

Даже при соблюдении этих условий допускается широкое разнообразие возможных структур. Глубина океана может варьироваться от десятков до тысяч километров по сравнению со средней глубиной Мирового океана Земли в 3,7 километра. Одним из факторов, ограничивающих обитаемость, является толстый слой льда между глубинами океана и скалистым ядром, поскольку каменистое дно служит источником минеральных веществ, необходимых для жизни.

Тем не менее существует вероятность, что минеральные вещества могут переноситься из недр планеты к поверхности через конвекцию в слое льда либо через удары комет и астероидов.

Ученые также определили три кандидата на потенциально обитаемые гикеаны - это планеты ТОI-270 d, ТОI 1468 с и ТОI-732 с. Все эти планеты вращаются вокруг относительно спокойных красных карликов, которые редко производят сильные вспышки. В будущем астрономы планируют провести наблюдения за этими экзопланетами с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

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