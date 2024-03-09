Женщину заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею

Жительницу Лондона Амелию Барнем заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 69-летняя британка каждую неделю тратит £60 на лотерейные билеты и уже несколько раз выиграла небольшие призы на общую сумму £23 600, однако свой последний выигрыш в £800 женщине пока забрать не удалось.

Узнав, что в ее билете совпали три из пяти чисел Национальной лотереи, оператором которой является компания Allwyn, Барнем попыталась получить выигрыш на почте. Оттуда ее направили в магазин, где была совершена покупка, чтобы подтвердить подлинность билета. Там Барнем порекомендовали связаться непосредственно с лотерейной компанией.

В Allwyn женщину попросили предоставить фотографии лицевой и оборотной стороны билета, а после направили домой к Барнем штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.

"Они сказали, что это из-за количества одержанных мною побед. Я считаю отвратительным и позорным то, как со мной обошлись", - прокомментировала ситуацию британка.

По данным The Sun, детектив сфотографировал билет Барнем, ее банковскую карту, выписки, паспорт и ее саму. Решение по делу пока не вынесено.

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