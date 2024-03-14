Космологи допустили, что Вселенную расширяет новая загадочная форма материи

Израильские космологи из Ариэльского университета предположили, что постоянно ускоряющееся расширение Вселенной может быть вызвано загадочной формой материи, называемой "нечастицами". Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые признают, что Вселенная расширяется, хотя причина этого процесса остается неуловимой. До недавнего времени популярным объяснением оставалась темная энергия - гипотетическая сущность, благодаря которой пространство разворачивается во все стороны с постоянной скоростью. Однако недавние астрономические наблюдения бросили вызов этой гипотезе, побудив специалистов строить новые теории.

В новой статье исследователи предположили, что темная энергия состоит из предполагаемой формы материи - нечастиц, которые не подчиняются стандартным законам физики. Космологи выяснили, что эта теория лучше всего согласуется с результатами наблюдений.

"В фундаментальной физике мы обычно обсуждаем поля, такие как электрическое поле, где частицы являются возбуждениями этого поля. Например, фотоны - частицы электрического поля. Почти всегда у частиц есть четко определяемые показатели массы и импульса.

Нечастицы - тоже результат взаимодействия полей, однако их массу и импульс невозможно точно определить. Таким образом, на макроскопическом уровне они ведут себя как жидкость. Особым результатом этого свойства является то, что их уравнение состояния, описывающее соотношение между давлением, которое они оказывают, и плотностью их энергии, зависит от температуры", - объяснил ведущий автор исследования Идо Бен-Даян.

На данный момент нет эмпирических доказательств, подтверждающих эту теорию. Однако авторы уверены, что в ближайшее десятилетие точность астрономических измерений повысится настолько, что можно будет определить, верна ли теория нечастиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!