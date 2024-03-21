Названа самая счастливая страна в мире

Финляндия седьмой год подряд признается самой счастливой страной в мире.

Как передает Day.Az, такая оценка содержится в обнародованном ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН.

Страны Северной Европы снова заняли самые высокие позиции: у Дании второе место, у Исландии - третье, у Швеции - четвертое. На последнем месте (143-м) вновь оказался Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и др. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.

Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

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