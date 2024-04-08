Раскрыто место с чистейшим воздухом на Земле

Ученые раскрыли причину, почему Южный океан является местом с самый чистым воздухом на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

Воздух считается чистым, если он характеризуется низким уровнем аэрозолей - взвешенных в воздухе твердых частиц или капель жидкости. На уровень аэрозолей над Южным океаном влияет ряд факторов, включая сезонные колебания роста крошечных растительноподобных организмов, называемых фитопланктоном, которые являются источником переносимых по воздуху частиц сульфатов.

Известно, что Южный океан также является самым облачным местом на Земле. Кроме того, здесь часто наблюдаются кратковременные спорадические ливни. Чтобы определить возможное влияние этих факторов на чистоту воздуха, ученые разработали компьютерную программу для распознавания различных моделей облаков на обширной территории Южного океана. В частности, они искали сотовидные слоисто-кучевые облака, которые играют важную роль в регулировании климата.

Оказалось, что дни с самым чистым воздухом были связаны с наличием "открытых" сотовидных облаков, пропускающих больше света. Такие облака содержат больше влаги и производят больше дождя, чем "закрытые" облака. Спорадические, но интенсивные ливни вымывают частицы аэрозоля из воздуха.

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