Гипотезу враждебных инопланетян назвали ошибочной

Философ Тони Миллиган из Королевского колледжа Лондона назвал гипотезу темного леса, согласно которой инопланетные цивилизации скрывают свое существование из-за потенциальной угрозы от других цивилизаций, ошибочной. Об этом он написал в колонке издания The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гипотеза темного леса была предложена китайским писателем-фантастом Лю Цысинем в качестве объяснения парадокса Ферми. Согласно этой концепции, инопланетные цивилизации стараются не обнаружить себя, потому что все другие цивилизации являются для них потенциально враждебными. Таким образом, космическое пространство выступает в качестве леса, в котором каждый обитатель пытается скрыться от других.

По мнению Миллигана, гипотеза темного леса, скорее всего, ошибочна или просто не реализуется в нашей Вселенной. Хотя она основана на концепции борьбы за выживание как одной из движущих сил дарвиновской эволюции, нет никаких доказательств, что поведение инопланетян определяется лишь конкуренцией с другими цивилизациями.

Хотя конкретные взаимодействия между особями в лесных экосистемах могут быть связаны с агрессией, во многих случаях виды развиваются бок о бок в процессе, называемом коэволюцией. Таким образом, инопланетные цивилизации могут получать выгоду от взаимного сотрудничества.