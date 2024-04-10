Ученые нашли сходство между интеллектом собак и людей

Венгерские ученые из Университета имени Этвоша Лорана нашли сходства в структуре интеллекта людей и собак.Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале GeroScience.

Результаты показали, что собаки обладают ключевым компонентом интеллекта, известным как общий когнитивный фактор, или "фактор G", напоминающий аналогичный параметр у человека.

G-фактор представляет собой основной интеллект, который влияет на общие умственные способности человека при выполнении различных задач. Эта концепция основана на наблюдении, что люди, которые хорошо справляются с одним типом мыслительных задач, как правило, хорошо справляются и с другими, что предполагает существование общей базовой интеллектуальной способности.

В исследовании приняли участие 129 собак различных пород и разного возраста. В основе лежал набор из десяти когнитивных тестов, предназначенных для изучения различных аспектов собачьего интеллекта, включая ассоциативное обучение, память, способность решать проблемы и социальное познание.

Задачи выбрали исходя из их потенциальной значимости для общих когнитивных способностей, наблюдаемых у других видов, включая людей.

Анализ выявил иерархическую структуру мыслительных возможностей собак, в которой конкретные когнитивные способности влияют на более широкие области. Эта структура напоминает иерархическую организацию человеческого интеллекта. У собак идентифицировали две отдельные когнитивные области - индивидуальное решение проблем и ассоциативное обучение, каждая из которых вносит лепту в G-фактор.

Собаки с высоким показателем G-фактора были более предприимчивы и любопытны к неизвестной среде, проявляли повышенный интерес к новым объектам или ситуациям и преуспевали в обучении новым задачам по сравнению со своими собратьями с более низкими показателями.

По словам ведущего автора исследования Борбалы Турчан, результаты говорят о взаимосвязанности когнитивных способностей собак. Если пес хорошо справляется с одним когнитивным навыком, то, скорее всего, преуспеет и в других. Это говорит о том, что собаки обладают общим когнитивным фактором, который также есть у людей. Данное свойство влияет на различные когнитивные способности - также, как и у человека.

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