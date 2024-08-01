В КНР нашли окаменелую личинку древнейшего членистоногого существа

Палеонтологи обнаружили в породах кембрийской эры в китайской провинции Юньнань окаменелые останки личинки древнейшего членистоногого существа, которое претендует на статус общего предка всех представителей этого типа беспозвоночных животных. Ее изучение поможет раскрыть историю ранней эволюции членистоногих, сообщила пресс-служба британского Даремского университета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда я мечтал об открытии какой-то очень значимой окаменелости, я всегда желал найти нечто подобное - окаменелые останки личинки древнего членистоногого животного. Ее изучение поможет нам раскрыть то, как развивались представители этого типа беспозвоночных животных в далеком прошлом, что очень важно для понимания механизмов их эволюции", - заявил доцент Даремского университета Мартин Смит, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, благодаря уникальным условиям формирования окаменелости, внутри нее сохранились почти все внутренние органы личинки, в том числе ее пищеварительный тракт, мускулы, центральная нервная система, кровеносные сосуды и даже мелкие нервы в органах зрения и в конечностях. Ученые совершили это открытие при изучении образцов пород, сформировавшихся примерно 520 млн лет назад на территории современной центральной китайской провинции Юньнань.

В то время она представляла собой дно мелководного моря, на дне которого проживало большое число разных видов древних беспозвоночных, в том числе общие предки современных ракообразных, насекомых, пауков и прочих членистоногих существ. По словам исследователей, в этом регионе первичного океана Земли сложились такие условия, которые способствовали формированию уникальных окаменелостей. В них сохраняются не только отпечатки панцирей и прочих твердых тканей тела, но и глаза, внутренние органы древних животных, которые при этом имеют почти первозданный трехмерный вид.

Недавно исследователи обнаружили в отложениях кембрийского известняка на территории уезда Юншань необычную окаменелость длиной почти в четыре миллиметра и шириной в доли миллиметра, которая была похожей по форме на куколку или личинку насекомого или какого-то другого членистоногого существа. Ученые просветили ее при помощи британского синхротрона DLS, что позволило им изучить анатомию древнего членистоногого существа, получившего имя Youti yuanshi (кит. "примитивная личинка").

Последующее изучение анатомии Youti yuanshi показало, что органы тела этого древнего беспозвоночного существа были необычно сильно развиты для представителей фауны кембрийской эры. Это говорит в пользу сверхбыстрой эволюции предков членистоногих существ в сторону усложнения анатомии их тела, подытожили исследователи.

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