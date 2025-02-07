На Солнце произошли четыре сильные вспышки

Четыре вспышки предпоследнего класса мощности М произошли на Солнце в пятницу.

Как передает Day.Az об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка была зафиксирована в ночь на пятницу. "7 февраля в 02:27 мск (01:27 по бак. времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3984 (N12W35) зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 27 минут", - сказали в ИПГ.

Кроме того, произошло еще три вспышки в активном центре 3981 - М1.6, М1.1 и М3.2.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.