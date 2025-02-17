https://news.day.az/unusual/1730922.html Ученые предупредили о сильной магнитной буре - ДАТА Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировали магнитную бурю 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что вероятность геомагнитных возмущений 18 февраля составляет 40%, вероятность магнитных бурь - 17%.
Ученые предупредили о сильной магнитной буре - ДАТА
Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН спрогнозировали магнитную бурю 18 февраля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте лаборатории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что вероятность геомагнитных возмущений 18 февраля составляет 40%, вероятность магнитных бурь - 17%.
По данным ученых, пик геомагнитной активности ожидается в период с 07:00 часов до 13:00 часов по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре