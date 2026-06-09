https://news.day.az/unusual/1840294.html Шокирующее видео грозы в России расходится по соцсетям Эффектное видео грозы в российском Кемерово расходится по соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители города были шокированы частотой, с которой появлялись молнии. Представляем вашему вниманию данное видео:
Шокирующее видео грозы в России расходится по соцсетям
Эффектное видео грозы в российском Кемерово расходится по соцсетям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители города были шокированы частотой, с которой появлялись молнии.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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