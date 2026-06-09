Шокирующее видео грозы в России расходится по соцсетям

Эффектное видео грозы в российском Кемерово расходится по соцсетям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители города были шокированы частотой, с которой появлялись молнии.

Представляем вашему вниманию данное видео: